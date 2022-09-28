Военком ЕАО Кучабский: в первую очередь мобилизуют людей с боевым опытом

Врио военного комиссара Еврейской автономной области Дмитрий Кучабский заявил, что в регионе под частичную мобилизацию в первую очередь подпадают люди с боевым опытом и служившие в армии.

Но, по его словам, есть и те, кто не служил, находится в запасе и старше 45 лет, это соответствует российскому законодательству.

«У нас федеральный закон определяет возрастные категории: первая, вторая, третья. До 35 лет, 45 и так далее. Это пребывание в запасе. Это не определяет, что в первую очередь идут граждане те, которым 35 лет, во вторую очередь — кому 45. Все равны», — сказал он в видео, размещённом в Telegram-канале правительства региона.

Кучабский добавил, что мужчины в автономии, которые не служили в армии, идут на мобилизацию добровольно.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что от призыва в рамках частичной мобилизации освобождены работники предприятий ОПК и граждане, признанные временно негодными по состоянию здоровья, а также ещё ряд категорий.

Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов допустил, что в рамках частичной мобилизации на службу могут быть призваны до 3 тыс. медработников.