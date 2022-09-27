В Минобороны сообщили, что многие БПЛА не удовлетворяют требования ведомства

Большинство производимых в России БПЛА не удовлетворяют тактико-техническим требованиям Министерства обороны, заявил представитель оборонного ведомства Игорь Ищук в ходе круглого стола «Перспективы развития технологий беспилотных транспортных средств в России».

«Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить», — цитирует его ТАСС.

Основная проблема невыполнения — элементная база, подчеркнул Ищук, поэтому ведомство идёт на «упрощение, на дополнительные соглашения», в том числе на приём БПЛА в эксплуатацию в опытном режиме.

Также наиболее востребованными в российской армии являются беспилотники радиотехнической разведки, отметил Ищук.