МО России назвало беспилотники радиотехнической разведки наиболее востребованными в армии
- РИА Новости
«Наиболее востребованными сейчас, кроме БЛА разведки, или БЛА, используемых в качестве барражирующего боеприпаса, являются БЛА радиотехнической разведки — это наиболее востребованный сейчас тип летательного аппарата», — приводит ТАСС его слова в ходе круглого стола «Перспективы развития технологий беспилотных транспортных средств в РФ» в Совете Федерации.
Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что у России нет проблем с беспилотниками, отечественные БПЛА являются лучшими.