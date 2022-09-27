МО России назвало беспилотники радиотехнической разведки наиболее востребованными в армии

Наиболее востребованными в российской армии являются беспилотники радиотехнической разведки. Об этом заявил представитель Минобороны России полковник Игорь Ищук.

«Наиболее востребованными сейчас, кроме БЛА разведки, или БЛА, используемых в качестве барражирующего боеприпаса, являются БЛА радиотехнической разведки — это наиболее востребованный сейчас тип летательного аппарата», — приводит ТАСС его слова в ходе круглого стола «Перспективы развития технологий беспилотных транспортных средств в РФ» в Совете Федерации.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что у России нет проблем с беспилотниками, отечественные БПЛА являются лучшими.