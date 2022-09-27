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Число пострадавших при обстреле в школе в Ижевске выросло до 25

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Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 25. Ранения получили 23 ребёнка и двое взрослых.
Число пострадавших при обстреле в школе в Ижевске выросло до 25
  • РИА Новости

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Следственного комитета России.

«Александр Бастрыкин совместно со следственной группой лично осмотрел место трагедии, в том числе здание образовательного учреждения и прилегающую территорию, где 26 сентября 2022 года было совершено жестокое преступление, в результате которого погибли 17 человек, из них 11 детей и шесть взрослых, 25 лиц получили ранения, из них 23 ребёнка и два взрослых», — написано в сообщении. 

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Ижевск в связи с расследованием уголовного дела о нападении на школу.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.

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