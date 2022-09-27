В Красноярском крае призванным по частичной мобилизации выплатят по 100 тысяч рублей

В Красноярском крае призванным по частичной мобилизации единовременно выплатят по 100 тыс. рублей. Получить выплату сможет сам мобилизуемый или его родственники.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое правительство.

«Губернатор Александр Усс поручил выплатить всем мобилизованным жителям Красноярского края по 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По данным правительства региона, материальную помощь сможет получить либо сам мобилизуемый, либо члены его семьи.

Как отметили в пресс-службе, соответствующие документы будут приняты на заседании правительства Красноярского края в среду.

Ранее губернатор Красноярского края заявил о необходимости неукоснительно соблюдать критерии призыва в рамках частичной мобилизации в регионе.