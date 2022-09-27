военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Красноярском крае призванным по частичной мобилизации выплатят по 100 тысяч рублей

Короткая ссылка
В Красноярском крае призванным по частичной мобилизации единовременно выплатят по 100 тыс. рублей. Получить выплату сможет сам мобилизуемый или его родственники.
В Красноярском крае призванным по частичной мобилизации выплатят по 100 тысяч рублей
  • Gettyimages.ru
  • © LP7

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое правительство.

«Губернатор Александр Усс поручил выплатить всем мобилизованным жителям Красноярского края по 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По данным правительства региона, материальную помощь сможет получить либо сам мобилизуемый, либо члены его семьи.

Как отметили в пресс-службе, соответствующие документы будут приняты на заседании правительства Красноярского края в среду.

Ранее губернатор Красноярского края заявил о необходимости неукоснительно соблюдать критерии призыва в рамках частичной мобилизации в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить