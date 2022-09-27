В Красноярском крае призванным по частичной мобилизации выплатят по 100 тысяч рублей
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое правительство.
«Губернатор Александр Усс поручил выплатить всем мобилизованным жителям Красноярского края по 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
По данным правительства региона, материальную помощь сможет получить либо сам мобилизуемый, либо члены его семьи.
Как отметили в пресс-службе, соответствующие документы будут приняты на заседании правительства Красноярского края в среду.
Ранее губернатор Красноярского края заявил о необходимости неукоснительно соблюдать критерии призыва в рамках частичной мобилизации в регионе.