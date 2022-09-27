Замвоенкома Москвы заявил, что сроки завершения мобилизации в столице не разглашаются

Сроки завершения мобилизации в Москве относятся к информации ограниченного доступа и не будут разглашаться, заявил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.

«В настоящее время мы осуществляем отправку (мобилизованных. — RT) в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить (мобилизацию. — RT) в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением», — цитирует его ТАСС.

Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов ранее подписал приказ об объявлении частичной мобилизации. Она действует в российской столице с 09:00 21 сентября.

Военный комиссариат Москвы направил работодателям разъяснения, как регулируются трудовые отношения во время частичной мобилизации.