Военный комиссариат Москвы выпустил приказ о проведении частичной мобилизации
- АГН «Москва»
Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».
В приказе говорится, что всем офицерам и солдатам запаса, которые постоянно проживают на территории города и получили персональные повестки военкомата, необходимо явиться в сроки и пункты, которые обозначены в их повестках.
Также в документе говорится, что они обязаны иметь при себе документы и личные вещи, которые указаны в персональных повестках.
Ранее в Санкт-Петербурге сформировали призывную комиссию по частичной мобилизации, её возглавил губернатор Александр Беглов.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации.