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Военный комиссариат Москвы выпустил приказ о проведении частичной мобилизации

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Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов подписал приказ об объявлении частичной мобилизации. Она действует в российской столице с 9:00 21 сентября.
Военный комиссариат Москвы выпустил приказ о проведении частичной мобилизации
  • АГН «Москва»

Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

В приказе говорится, что всем офицерам и солдатам запаса, которые постоянно проживают на территории города и получили персональные повестки военкомата, необходимо явиться в сроки и пункты, которые обозначены в их повестках.

Также в документе говорится, что они обязаны иметь при себе документы и личные вещи, которые указаны в персональных повестках.

Ранее в Санкт-Петербурге сформировали призывную комиссию по частичной мобилизации, её возглавил губернатор Александр Беглов.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации.

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