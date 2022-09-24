Военный комиссариат Москвы разъяснил работодателям порядок мобилизации на предприятиях

Военный комиссариат Москвы направил работодателям разъяснения, как регулируются трудовые отношения во время частичной мобилизации.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Работодателям запрещается расторгать трудовые договоры и служебные контракты с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации. При этом на время службы действие договоров и контрактов приостанавливается», — пишет агентство.

При этом руководители и ответственные за военно-учётную работу работники организаций обязаны оповещать граждан о повестках.

Ранее власти Москвы запустили посвящённый частичной мобилизации чат-бот в Telegram.