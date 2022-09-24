Военный комиссариат Москвы разъяснил работодателям порядок мобилизации на предприятиях
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Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Работодателям запрещается расторгать трудовые договоры и служебные контракты с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации. При этом на время службы действие договоров и контрактов приостанавливается», — пишет агентство.
При этом руководители и ответственные за военно-учётную работу работники организаций обязаны оповещать граждан о повестках.
Ранее власти Москвы запустили посвящённый частичной мобилизации чат-бот в Telegram.