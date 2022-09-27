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В Ульяновскую госаптеку поступило почти 70 тысяч упаковок лекарств для льготников

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В Ульяновскую государственную аптеку поступило 68 тыс. упаковок лекарственных средств для лечения астмы, диабета и других заболеваний.
В Ульяновскую госаптеку поступило почти 70 тысяч упаковок лекарств для льготников
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает mosaica.ru

Уточняется, что в этом ряду препараты, показанные при заболеваниях центральной нервной системы, а также для лечения по программе «14 высокозатратных нозологий» и антибиотики широкого спектра действия.

Также в рамках федеральной льготы на склад Ульяновской государственной аптеки завезли более 25 тыс. упаковок препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и 7,5 тыс. упаковок лекарств для оказания паллиативной помощи.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что на северо-востоке Москвы планируют построить фармацевтический технопарк.

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