В Ульяновскую госаптеку поступило почти 70 тысяч упаковок лекарств для льготников
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Об этом сообщает mosaica.ru.
Уточняется, что в этом ряду препараты, показанные при заболеваниях центральной нервной системы, а также для лечения по программе «14 высокозатратных нозологий» и антибиотики широкого спектра действия.
Также в рамках федеральной льготы на склад Ульяновской государственной аптеки завезли более 25 тыс. упаковок препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и 7,5 тыс. упаковок лекарств для оказания паллиативной помощи.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что на северо-востоке Москвы планируют построить фармацевтический технопарк.