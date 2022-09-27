Аграрии и строители попросили отсрочку от мобилизации

Представители аграрной и строительной отраслей обратились в профильные ведомства с просьбой поспособствовать в получении отсрочки от мобилизации для сотрудников.

Как сообщает «Коммерсантъ», председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов направил соответствующее письмо с просьбой посодействовать главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

В обращении отмечается, что мобилизация сотрудников станет причиной срыва уборочной кампании и нарушения технологического цикла производства.

Помимо аграриев, обращение также направило Национальное объединение производителей стройматериалов и стройиндустрии. По словам главы организации Александра Ручьёва, в обращении на имя российского вице-премьера Марата Хуснуллина утверждалось, что призыв сотрудников на военную службу ставит под угрозу производственный процесс, в том числе системообразующих предприятий.

Ещё одно письмо было адресовано властям от Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС). Гендиректор АПТС Владислав Ткаченко напомнил, что отраслевые предприятия обеспечивают поставки по оборонному госзаказу, реализацию нацпроектов и участвуют в программе газификации российских регионов.

Минцифры России ранее опубликовало список из 195 специальностей, которые подходят под критерии освобождения от частичной мобилизации среди работников сферы IT и связи.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя СФ Николай Журавлёв, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции.