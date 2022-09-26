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Минздрав России: 12 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска находятся в тяжёлом состоянии

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Состояние 12 пострадавших в результате стрельбы в школе Ижевска оценивается как тяжёлое, сообщил Минздрав России.

«Под наблюдением медиков в больницах Ижевска находятся 23 пациента, пострадавших при стрельбе в школе №88, состояние 12 человек оценивается как тяжёлое, у остальных — средней степени тяжести», — говорится в сообщении министерства в Telegram.

Отмечается, что по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в Ижевск прибыла бригада медицинских специалистов из федеральных центров.

Ранее в СК сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 15, 11 из них — дети.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.

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