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Флеболог Авакян рассказал о вредных видах обуви

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Хирург-флеболог сети ортопедических салонов «Ортека» Армен Авакян рассказал о вредных видах обуви.
Флеболог Авакян рассказал о вредных видах обуви
  • Gettyimages.ru

«Кровь по венам нижних конечностей идёт снизу вверх. Во время движения у человека сокращаются мышцы голени, которые воздействуют на вены и тем самым стимулируют отток венозной крови от ног к сердцу. При длительном ношении обуви на высоких каблуках эти мышцы перегружаются и сильно напрягаются, из-за чего они перестают правильно поддерживать работу венозной системы», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, помимо высоких каблуков, не стоит носить обувь на тонкой подошве с низкой амортизацией, поскольку она недостаточно защищает ступни от нагрузок и способствует развитию плантарного фасциита.

«Отказаться лучше и от туфель с узким мысом. Их постоянное использование может нарушить кровообращение в переднем отделе стопы и привести к деформации пальцев», — отметил Авакян.

Как добавил эксперт, оптимальный вариант на каждый день — это обувь с широким носом, поддерживающей стелькой, улучшенной амортизацией пятки, застёжками или шнурками для регулировки полноты.

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