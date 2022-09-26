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АРПЭ обратилась к премьеру России с просьбой об отсрочке для специалистов по электронике

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Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) 23 сентября направила премьер-министру России Михаилу Мишустину обращение с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации для специалистов электронной промышленности.
АРПЭ обратилась к премьеру России с просьбой об отсрочке для специалистов по электронике
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Отмечается, что поводом для просьбы об отсрочке послужило желание специалистов обеспечить устойчивость критической и энергетической инфраструктуры в условиях дефицита работников.

«Просим вас рассмотреть возможность предоставления брони от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации для специалистов электронной промышленности, участвующих в соответствующих цепочках кооперации», — говорится в обращении.

Ранее в Минобороны России заявили, что к частичной мобилизации не будут привлечены специалисты в сфере СМИ, IT, связи и финансов.

Также Генштаб ВС России назвал категории граждан, которые освобождены от частичной мобилизации.

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