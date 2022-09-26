АРПЭ обратилась к премьеру России с просьбой об отсрочке для специалистов по электронике
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.
Отмечается, что поводом для просьбы об отсрочке послужило желание специалистов обеспечить устойчивость критической и энергетической инфраструктуры в условиях дефицита работников.
«Просим вас рассмотреть возможность предоставления брони от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации для специалистов электронной промышленности, участвующих в соответствующих цепочках кооперации», — говорится в обращении.
Ранее в Минобороны России заявили, что к частичной мобилизации не будут привлечены специалисты в сфере СМИ, IT, связи и финансов.
Также Генштаб ВС России назвал категории граждан, которые освобождены от частичной мобилизации.