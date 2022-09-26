АРПЭ обратилась к премьеру России с просьбой об отсрочке для специалистов по электронике

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) 23 сентября направила премьер-министру России Михаилу Мишустину обращение с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации для специалистов электронной промышленности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Отмечается, что поводом для просьбы об отсрочке послужило желание специалистов обеспечить устойчивость критической и энергетической инфраструктуры в условиях дефицита работников.

«Просим вас рассмотреть возможность предоставления брони от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации для специалистов электронной промышленности, участвующих в соответствующих цепочках кооперации», — говорится в обращении.

Ранее в Минобороны России заявили, что к частичной мобилизации не будут привлечены специалисты в сфере СМИ, IT, связи и финансов.

Также Генштаб ВС России назвал категории граждан, которые освобождены от частичной мобилизации.