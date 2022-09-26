военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Директор частного охранного предприятия прокомментировал стрельбу в школе Ижевска

Короткая ссылка
Директор частного охранного предприятия, которое занимается охраной школы №88, прокомментировал стрельбу в образовательном учреждении.
Директор частного охранного предприятия прокомментировал стрельбу в школе Ижевска
  • РИА Новости

«Я ранее поднимал вопрос, что необходимо ставить в детские учреждения Росгвардию, вооружённую охрану. Во всех школах есть металлодетекторы, но на этом всё заканчивается», — заявил он в беседе с izhlife.ru.

Как отметил директор ЧОП, нападавший сначала застрелил охранника на входе, а его коллега, услышав выстрелы, успел позвонить начальнику охраны, после чего попытался предупредить учителей, но также был убит.

«Это было единственное, что они могли сделать, и они это сделали. Начальник охраны связался с директором школы, директор подтвердил, что информация в органы ушла вовремя», — добавил он.

26 сентября в школе №88 произошла стрельба, в результате которой, по данным СК, погибли 13 человек, ещё 21 пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело подозреваемого в одном из помещений образовательного учреждения.

Следственный комитет установил личность напавшего, им оказался уроженец этого города Артём Казанцев 1988 года рождения, выпускник этой же школы.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить