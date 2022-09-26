Директор частного охранного предприятия прокомментировал стрельбу в школе Ижевска
- РИА Новости
«Я ранее поднимал вопрос, что необходимо ставить в детские учреждения Росгвардию, вооружённую охрану. Во всех школах есть металлодетекторы, но на этом всё заканчивается», — заявил он в беседе с izhlife.ru.
Как отметил директор ЧОП, нападавший сначала застрелил охранника на входе, а его коллега, услышав выстрелы, успел позвонить начальнику охраны, после чего попытался предупредить учителей, но также был убит.
«Это было единственное, что они могли сделать, и они это сделали. Начальник охраны связался с директором школы, директор подтвердил, что информация в органы ушла вовремя», — добавил он.
26 сентября в школе №88 произошла стрельба, в результате которой, по данным СК, погибли 13 человек, ещё 21 пострадал.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело подозреваемого в одном из помещений образовательного учреждения.
Следственный комитет установил личность напавшего, им оказался уроженец этого города Артём Казанцев 1988 года рождения, выпускник этой же школы.
С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.