Врач Аскаров дал советы по снижению высокого давления

Терапевт, кардиолог кандидат медицинских наук Азизхон Аскаров дал советы по снижению высокого давления.

«В норме давление у людей составляет 120 на 80 мм рт. ст. Однако если начинается гипертония, показатели будут выше. Про гипертонию говорят, когда давление повышено стабильно или регулярно, два-три раза в неделю, поднимается до цифр 140 на 90 мм рт. ст. и выше», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам врача, в таком случае нужно понаблюдать за собой месяц-другой, оценить своё самочувствие.

Как отметил Аскаров, сделать ЭКГ и обратиться к врачу необходимо, если давление повышается регулярно.

Если давление достигает значений 160—180 мм рт. ст., то лечение нужно начинать немедленно, но самолечения быть не должно, добавил эксперт.

«Самому себе назначать те или иные препараты или дозировки нельзя, так как, если слишком резко снизить давление, например оно упадёт ниже 110—100 мм рт. ст., у человека может закружиться голова, он также может потерять сознание», — пояснил Аскаров.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.