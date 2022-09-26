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Депутат Госдумы Сухарев назвал ужасной трагедией стрельбу в школе в Ижевске

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Ангелина Шурпина
Депутат Госдумы Иван Сухарев в беседе с RT прокомментировал стрельбу в школе в Ижевске.
Депутат Госдумы Сухарев назвал ужасной трагедией стрельбу в школе в Ижевске
  • РИА Новости

«Произошла ужасная трагедия, погибли люди — это чудовищно», — подчеркнул депутат.

По его мнению, необходимо усиливать охрану, а также «провести работу над ошибками».

«Проблема, к сожалению, есть, и её надо купировать на корню. Безусловно, данная ситуация будет обсуждаться в Госдуме и будут предложены определённые меры», — заключил Сухарев.

Ранее стало известно, что спецборт МЧС России доставит людей, пострадавших при стрельбе в школе Ижевска, в Москву для прохождения лечения в столичных медицинских учреждениях.

Число погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске достигло 13, включая семерых детей.

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