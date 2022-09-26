Пострадавших при стрельбе в ижевской школе доставят в Москву спецбортом МЧС

Спецборт МЧС России доставит людей, пострадавших при стрельбе в школе Ижевска, в Москву для прохождения лечения в столичных медицинских учреждениях.

Об этом говорится в сообщении МЧС, которое приводит ТАСС.

Отмечается, что самолёт Ил-76 МЧС вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для проведения санитарной эвакуации пострадавших.

Ранее МЧС России запустило горячую линию с целью оказания информационной и психологической помощи после стрельбы в школе Ижевска.

Число погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске возросло до 13, включая семерых детей.