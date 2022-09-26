Пострадавших при стрельбе в ижевской школе доставят в Москву спецбортом МЧС
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении МЧС, которое приводит ТАСС.
Отмечается, что самолёт Ил-76 МЧС вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для проведения санитарной эвакуации пострадавших.
Ранее МЧС России запустило горячую линию с целью оказания информационной и психологической помощи после стрельбы в школе Ижевска.
Число погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске возросло до 13, включая семерых детей.