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Пострадавших при стрельбе в ижевской школе доставят в Москву спецбортом МЧС

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Спецборт МЧС России доставит людей, пострадавших при стрельбе в школе Ижевска, в Москву для прохождения лечения в столичных медицинских учреждениях.
Пострадавших при стрельбе в ижевской школе доставят в Москву спецбортом МЧС
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении МЧС, которое приводит ТАСС.

Отмечается, что самолёт Ил-76 МЧС вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для проведения санитарной эвакуации пострадавших.

Ранее МЧС России запустило горячую линию с целью оказания информационной и психологической помощи после стрельбы в школе Ижевска.

Число погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске возросло до 13, включая семерых детей.

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