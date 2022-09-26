Невролог Шамалов посоветовал наладить режим дня при повышенной тревожности
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В разговоре с kp.ru специалист отметил, что иногда достаточно адекватно выстроить режим дня, высыпаться и больше двигаться.
Ещё один из способов избавиться от лишнего напряжения — дыхательные упражнения.
Если тревожность мешает в повседневной жизни, лучше всего обратиться за помощью к психологу, психотерапевту, посоветовал Шамалов. По его словам, эффективной в подобных состояниях признана когнитивно-поведенческая терапия.
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