Голикова возьмёт под личный контроль вопрос оказания помощи в связи с трагедией в Ижевске
- РИА Новости
Такое поручение отдал премьер-министр Михаил Мишустин.
В Ижевск вылетели министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Также в Удмуртию уже направлены самолёты МЧС с группами врачей.
26 сентября в школе №88 произошла стрельба, в результате которой, по данным СК, погибли 13 человек, ещё 21 пострадал.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело подозреваемого в одном из помещений образовательного учреждения.
Следственный комитет установил личность напавшего, им оказался уроженец этого города Артём Казанцев 1988 года рождения, выпускник этой же школы.
С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.