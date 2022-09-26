Голикова возьмёт под личный контроль вопрос оказания помощи в связи с трагедией в Ижевске

Вице-премьер России Татьяна Голикова возьмёт под личный контроль вопрос оказания всей необходимой помощи в связи с трагедией в Ижевске, где в результате стрельбы в школе погибли 13 человек.

Такое поручение отдал премьер-министр Михаил Мишустин.

В Ижевск вылетели министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Также в Удмуртию уже направлены самолёты МЧС с группами врачей.

26 сентября в школе №88 произошла стрельба, в результате которой, по данным СК, погибли 13 человек, ещё 21 пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело подозреваемого в одном из помещений образовательного учреждения.

Следственный комитет установил личность напавшего, им оказался уроженец этого города Артём Казанцев 1988 года рождения, выпускник этой же школы.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.