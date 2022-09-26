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Специалист Тяжельников рассказал, что чай с малиной и мёдом поможет при переохлаждении

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что иммунитет из-за переохлаждения может ослабевать. Он перечислил действия, которые нужно предпринять в случае, если человек попал под дождь.
Специалист Тяжельников рассказал, что чай с малиной и мёдом поможет при переохлаждении
  • Gettyimages.ru

«Если вы замёрзли, попали под дождь, конечно же, имеет смысл в тёплом помещении снять мокрую одежду, согреться, согреть себя снаружи около теплового прибора, высушить одежду. Может быть, какие-то народные средства, такие как чай с малиной, чай с мёдом. Это всегда действенно и помогает. Это нормальные методики», — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Тяжельников также посоветовал в случае переохлаждения не злоупотреблять алкоголем.

Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева беседе с URA.RU предупредила, что человека, переносящего сезонные инфекционные заболевания на ногах, могут настичь тяжёлые осложнения.

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