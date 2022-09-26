Губернатор Воронежской области поручил проверить данные о нарушениях при частичной мобилизации

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил проверить все сообщения о нарушениях прав граждан в ходе частичной мобилизации и устранить их в течение суток, если они подтвердятся.

«Проверить все ситуации, прозвучавшие в публичном пространстве, по возможным нарушениям прав тех, кто получил повестки», — заявил он.

По его словам, сегодня до 23:30 руководители всех районных военкоматов региона обязаны отчитаться военному комиссару региона о проверке законности мобилизации всех, кто уже был призван.

Также Гусев поручил в течение двух суток вернуть домой тех, кто был призван с нарушениями критериев частичной мобилизации.

Ранее сообщалось, что власти Якутии возвращают в республику более 120 человек, которые были ошибочно мобилизованы.

24 сентября глава СПЧ Валерий Фадеев призвал Министерство обороны не допускать «палочной системы» в рамках частичной мобилизации, когда военкоматы призывают людей без военно-учётной специальности и боевого опыта.