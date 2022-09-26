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Путин: Запад должен относиться к России с уважением

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Российский лидер Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Запад должен относиться к России с уважением.

Об этом сообщает РИА Новости.

Белорусский лидер заявил, что Минск не будет говорить с западными странами без проявления уважения с их стороны.

В свою очередь, российский президент отметил: «С уважением к нам (России. — RT) относиться».

Лукашенко 26 сентября находится в России с рабочим визитом.

Ранее президент Белоруссии рассказал о поддержке России в конфликте с Украиной.

По его словам, «через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно».

Также Лукашенко заявил, что США толкают Европу к военному противостоянию с Россией на территории Украины.

По его мнению, целью Вашингтона является ослабление России, а также полное уничтожение белорусского государства.

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