Детский омбудсмен Татарстана Волынец: нужно усилить безопасность наших детей во всех аспектах
- РИА Новости
По словам Волынец, «очень страшно получать такие известия».
«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, родителям. Очень многое было сказано об усилении охраны в школах, пока вопрос открытый, как именно злоумышленник пробрался в школу. Но то, что мы должны сделать сегодня, — максимально поддерживать друг друга, нужно максимально усилить безопасность наших детей во всех аспектах, не только в школах, но и в детских садах, лагерях. Нам нужно, не жалея средств, не жалея организационных ресурсов, обезопасить наших детей», — заключила она.
Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в школе в Ижевске был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что, по его данным, устроивший стрельбу в школе в Ижевске был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.