военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Детский омбудсмен Татарстана Волынец: нужно усилить безопасность наших детей во всех аспектах

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT стрельбу в школе в Ижевске.
Детский омбудсмен Татарстана Волынец: нужно усилить безопасность наших детей во всех аспектах
  • РИА Новости

По словам Волынец, «очень страшно получать такие известия».

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, родителям. Очень многое было сказано об усилении охраны в школах, пока вопрос открытый, как именно злоумышленник пробрался в школу. Но то, что мы должны сделать сегодня, — максимально поддерживать друг друга, нужно максимально усилить безопасность наших детей во всех аспектах, не только в школах, но и в детских садах, лагерях. Нам нужно, не жалея средств, не жалея организационных ресурсов, обезопасить наших детей», — заключила она.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в школе в Ижевске был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что, по его данным, устроивший стрельбу в школе в Ижевске был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить