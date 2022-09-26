Детский омбудсмен Татарстана Волынец: нужно усилить безопасность наших детей во всех аспектах

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT стрельбу в школе в Ижевске.

По словам Волынец, «очень страшно получать такие известия».

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, родителям. Очень многое было сказано об усилении охраны в школах, пока вопрос открытый, как именно злоумышленник пробрался в школу. Но то, что мы должны сделать сегодня, — максимально поддерживать друг друга, нужно максимально усилить безопасность наших детей во всех аспектах, не только в школах, но и в детских садах, лагерях. Нам нужно, не жалея средств, не жалея организационных ресурсов, обезопасить наших детей», — заключила она.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в школе в Ижевске был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что, по его данным, устроивший стрельбу в школе в Ижевске был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.