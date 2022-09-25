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Терапевт Каландия перечислил необходимые лекарства в домашней аптечке

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Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия назвал препараты, которые должны быть в домашней аптечке.
Терапевт Каландия перечислил необходимые лекарства в домашней аптечке
  • Gettyimages.ru

В беседе с агентством «Прайм» он рассказал, что в аптечке обязательно нужно хранить жаропонижающие и обезболивающие средства, сорбенты и антациды.

Каландия отметил, что в аптечке также обязательно должны быть антигистаминные препараты и средства для обработки ран, например, перекись водорода, хлоргексидин, антибактериальные мази.

Ранее врач-невролог доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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