Терапевт Каландия перечислил необходимые лекарства в домашней аптечке

Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия назвал препараты, которые должны быть в домашней аптечке.

В беседе с агентством «Прайм» он рассказал, что в аптечке обязательно нужно хранить жаропонижающие и обезболивающие средства, сорбенты и антациды.

Каландия отметил, что в аптечке также обязательно должны быть антигистаминные препараты и средства для обработки ран, например, перекись водорода, хлоргексидин, антибактериальные мази.

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