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Глава Чукотки Копин предложил компенсировать плату за обучение детей мобилизованных

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На Чукотке предложили ввести ряд мер поддержки для мобилизованных граждан, в числе которых — оплата коммунальных услуг и компенсация оплаты очного обучения для детей резервистов.

«В проработке — сохранение рабочих мест за государственными и муниципальными служащими, сотрудниками предприятий и организаций, 100% оплата коммунальных услуг, поддержка с ипотекой, компенсация очного обучения детям резервистов и добровольцев», — заявил губернатор региона Роман Копин.

Он также поручил в сжатые сроки открыть региональную горячую линию по вопросам частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Глава государства отметил, что эта мера необходима для защиты суверенитета и территориальной целостности России.

Путин подчеркнул, что призыву подлежат только те мужчины, которые состоят в запасе, проходили армейскую службу, имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Первые резервисты из Чукотского АО уже отправились к месту прохождения спецподготовки.

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