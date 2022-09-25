Первую группу резервистов с Чукотки отправили на спецподготовку

Первые резервисты из Чукотского АО отправились к месту прохождения спецподготовки, заявил глава региона Роман Копин.

«Призваны из резерва те, кто отслужил в армии, имеют актуальную военную специальность и преимущественно — боевой опыт. Студенты, срочники и ограниченно годные, многодетные не призываются», — уточнил он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Глава государства отметил, что эта мера необходима для защиты суверенитета и территориальной целостности РФ.

Путин подчеркнул, что призыву подлежат только те мужчины, которые состоят в запасе, проходили армейскую службу, имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.