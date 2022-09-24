В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 58-летнего директора сельской школы Александра Фальтина.

«Призывная комиссия Волгоградской области по частичной мобилизации сообщает, что 58-летний житель Клетского района Александр Фальтин освобождён от частичной мобилизации по итогам проверки всех документов», — говорится в сообщении администрации.

Как ожидается, Фальтин будет доставлен к месту жительства.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отмечал, что важно выполнение указа президента и «исключение равнодушного, формального отношения военных комиссариатов и призывных комиссий» к выполнению задач.

РИА Новости отмечает, что в соцсетях ранее появилось видео, на котором дочь Фальтина рассказывает, что отцу принесли повестку, тогда как мужчина не служил и прошёл только военную кафедру во время учебы в университете.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что власти разбираются с сообщениями о случаях, когда в рамках частичной мобилизации призывают граждан, не служивших в армии или имеющих инвалидность или подтверждённые заболевания, которые не позволяют нести службу.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призываются «не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию», а те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.