Дерматолог Константинова рассказала об особенностях ухода за кожей при смене сезона
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«При отсутствии загара можно в осеннее время сделать несколько поверхностных пилингов или обратиться к косметологу за более активными процедурами», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, осенью даже жирную кожу лучше тонизировать неспиртовыми средствами, чтобы не разрушить гидролипидный баланс.
«Если кожа становится более сухой из-за перепада температур в помещении и на улице, то стоит заменить увлажняющий крем на питательную сыворотку, которая наполнит кожу влагой», — добавила Константинова.
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