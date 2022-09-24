Терапевт Чернышова посоветовала пожилым ложиться спать в одно и то же время
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В беседе с сайтом «Москва 24» она также рекомендовала вечерние прогулки на свежем воздухе.
«Пройтись вокруг дома, по скверу — это очень хорошо. Иногда для того, чтобы заснуть, нужна какая-то физическая активность, физическое утомление. Потому что, если человек весь день провёл в кресле около телевизора, этого не хватает для полноценного сна», — сказала Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24».
Как отметила врач, перед ночным отдыхом не стоит наедаться, но нельзя и голодать.
«Также важно проветрить спальню перед сном и сделать так, чтобы температура не была слишком высокой, потому что в жарком помещении спать менее комфортно, чем в прохладном», — заключила она.
Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.