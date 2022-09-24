военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Терапевт Чернышова посоветовала пожилым ложиться спать в одно и то же время

Короткая ссылка
Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала пожилым людям ложиться спать в одно и то же время, чтобы не сбивать режим.
Терапевт Чернышова посоветовала пожилым ложиться спать в одно и то же время
  • Gettyimages.ru
  • © Nisian Hughes

В беседе с сайтом «Москва 24» она также рекомендовала вечерние прогулки на свежем воздухе.

«Пройтись вокруг дома, по скверу — это очень хорошо. Иногда для того, чтобы заснуть, нужна какая-то физическая активность, физическое утомление. Потому что, если человек весь день провёл в кресле около телевизора, этого не хватает для полноценного сна», — сказала Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила врач, перед ночным отдыхом не стоит наедаться, но нельзя и голодать.

«Также важно проветрить спальню перед сном и сделать так, чтобы температура не была слишком высокой, потому что в жарком помещении спать менее комфортно, чем в прохладном», — заключила она.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить