Терапевт Чернышова посоветовала пожилым ложиться спать в одно и то же время

Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала пожилым людям ложиться спать в одно и то же время, чтобы не сбивать режим.

В беседе с сайтом «Москва 24» она также рекомендовала вечерние прогулки на свежем воздухе.

«Пройтись вокруг дома, по скверу — это очень хорошо. Иногда для того, чтобы заснуть, нужна какая-то физическая активность, физическое утомление. Потому что, если человек весь день провёл в кресле около телевизора, этого не хватает для полноценного сна», — сказала Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила врач, перед ночным отдыхом не стоит наедаться, но нельзя и голодать.

«Также важно проветрить спальню перед сном и сделать так, чтобы температура не была слишком высокой, потому что в жарком помещении спать менее комфортно, чем в прохладном», — заключила она.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.