Сомнолог Бузунов рассказал о техниках засыпания

Врач-сомнолог доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов рассказал о техниках засыпания.

«Мне нравится техника обратного мигания. Смысл в том, что просишь человека на секунду открыть глаза, потом закрыть и посчитать до десяти. Потом опять на секунду открываешь — и на десять секунд закрываешь. И человеку каждый раз будет не очень хотеться открывать глаза. Буквально пять-семь минут такой техники — и развивается сонливость», — заявил он в беседе с URA.RU.

По словам врача, ещё одна техника — дыхательная.

«Эта тоже идёт на счёт до восьми. На четыре — вдыхаешь, на семь — задерживаешь (дыхание. — RT), на восемь — выдыхаешь», — пояснил эксперт.

Как отметил Бузунов, такое контролируемое замедленное дыхание рефлекторно тормозит нервную систему.

Врач добавил, что ещё один способ — медитативные техники.

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