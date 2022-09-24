В Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего мужчины
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Как рассказала собеседница РИА Новости, после сообщений СМИ о призыве мужчины ситуация была изучена и информация передана в региональный военкомат.
«Военным комиссариатом проведена проверка по данному факту. Выявили, что гражданин не соответствует критериям отбора в рамках частичной мобилизации. В связи с этим решение о призыве отменено», — сказала она.
В Генштабе отмечали, что возрастной порог рядовых и сержантов запаса, которые подлежат призыву, составляет 35 лет, младших офицеров (лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны) — 50 лет, старших офицеров (майор, подполковник, полковник) — 55 лет.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что частичная мобилизация коснётся отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учётную специальность, она не коснётся в том числе тех, кто не служил и не имеет военного опыта.
Президент России Владимир Путин также отмечал, что призыву подлежат только те мужчины, которые состоят в запасе, проходили армейскую службу, имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.