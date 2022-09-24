В Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего мужчины

В Саратовской области отменили решение о призыве в рамках частичной мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из села Николаевка, так как он не соответствует критериям отбора. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Как рассказала собеседница РИА Новости, после сообщений СМИ о призыве мужчины ситуация была изучена и информация передана в региональный военкомат.

«Военным комиссариатом проведена проверка по данному факту. Выявили, что гражданин не соответствует критериям отбора в рамках частичной мобилизации. В связи с этим решение о призыве отменено», — сказала она.

В Генштабе отмечали, что возрастной порог рядовых и сержантов запаса, которые подлежат призыву, составляет 35 лет, младших офицеров (лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны) — 50 лет, старших офицеров (майор, подполковник, полковник) — 55 лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что частичная мобилизация коснётся отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учётную специальность, она не коснётся в том числе тех, кто не служил и не имеет военного опыта.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что призыву подлежат только те мужчины, которые состоят в запасе, проходили армейскую службу, имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.