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Депутат Госдумы от ЕР Колесников попросил отправить его в зону спецоперации

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Депутат Государственной думы от «Единой России» Олег Колесников подал заявление с просьбой отправить его в зону спецоперации на Украине.
Депутат Госдумы от ЕР Колесников попросил отправить его в зону спецоперации
  • © duma.gov.ru

Его слова приводит пресс-служба партии.

Колесников рассказал, что служил в советской армии в Польше и был командиром самоходного артиллерийского орудия. Он имеет звание майора запаса.

«И я должен выполнить свой долг», — сказал он.

Ранее сообщалось, что четыре депутата Госдумы изъявили желание поехать в зону специальной военной операции.

21 сентября президент России Владимир Путин сообщил о принятии решения объявить частичную мобилизацию в России.

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