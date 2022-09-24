Депутат Госдумы от ЕР Колесников попросил отправить его в зону спецоперации
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Его слова приводит пресс-служба партии.
Колесников рассказал, что служил в советской армии в Польше и был командиром самоходного артиллерийского орудия. Он имеет звание майора запаса.
«И я должен выполнить свой долг», — сказал он.
Ранее сообщалось, что четыре депутата Госдумы изъявили желание поехать в зону специальной военной операции.
21 сентября президент России Владимир Путин сообщил о принятии решения объявить частичную мобилизацию в России.