Терапевт Лапа назвала опасный уровень холестерина в крови

Врач-терапевт Людмила Лапа назвала опасный уровень холестерина в крови.

«Если общий холестерин выше 5,2 — это уже высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, у людей с высоким холестерином чаще бывают головные боли, гипертония.

Как правило, такой показатель высок у людей с лишним весом и сахарным диабетом.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.