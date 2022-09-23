Терапевт Лапа назвала опасный уровень холестерина в крови
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«Если общий холестерин выше 5,2 — это уже высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, у людей с высоким холестерином чаще бывают головные боли, гипертония.
Как правило, такой показатель высок у людей с лишним весом и сахарным диабетом.
Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.