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Отоларинголог Кошелев рассказал о причинах ухудшения слуха

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Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев рассказал о причинах ухудшения слуха.
Отоларинголог Кошелев рассказал о причинах ухудшения слуха
  • Gettyimages.ru

В беседе с Общественной службой новостей он напомнил, что слух может постепенно снижаться с возрастом.

«Повлиять на это вы никаким образом не можете. Всё это зависит от соматических проблем. Если вы нормально питаетесь, ведёте здоровый образ жизни, у вас нормальная генетика и всё в порядке с сосудами, то органы слуха, как и все остальные, будут нормально функционировать», — сообщил Кошелев.

По его словам, ещё одна возможная причина потери слуха — вирусы. Также слух может ухудшаться из-за хронических заболеваний.

«Любого направленного звука от колонок нужно стараться избегать», — добавил Кошелев.

Ранее терапевт София Черкасова, член Российского общества сомнологов, в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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