Нейрофизиолог Нурисламов рассказал о возможных причинах проблем с памятью

Врач-нейрофизиолог Сергей Нурисламов рассказал о возможных причинах проблем с памятью.

«Выпадание слов может говорить не только о переутомлении, но и о когнитивном расстройстве, которое может быть следствием, например, депрессии и других психиатрических проблем. Поводом для беспокойства может стать выпадание нескольких слов, которые не удаётся вспомнить», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, если человек вечером не мог вспомнить слово, а утром вспомнил, то это может свидетельствовать об утомлении и перегрузке.

В случае серьёзного нарушения памяти не исключён атеросклероз сосудов головного мозга.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.