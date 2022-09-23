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Нейрофизиолог Нурисламов рассказал о возможных причинах проблем с памятью

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Врач-нейрофизиолог Сергей Нурисламов рассказал о возможных причинах проблем с памятью.
Нейрофизиолог Нурисламов рассказал о возможных причинах проблем с памятью
  • Gettyimages.ru

«Выпадание слов может говорить не только о переутомлении, но и о когнитивном расстройстве, которое может быть следствием, например, депрессии и других психиатрических проблем. Поводом для беспокойства может стать выпадание нескольких слов, которые не удаётся вспомнить», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, если человек вечером не мог вспомнить слово, а утром вспомнил, то это может свидетельствовать об утомлении и перегрузке.

В случае серьёзного нарушения памяти не исключён атеросклероз сосудов головного мозга.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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