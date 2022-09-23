РБК: «Руссоль» предупредила о риске перебоев с поставками

Один из крупнейших российских производителей «Руссоль» предупредил о рисках перебоев в поставках из-за временного запрета Казахстана на использование своей железнодорожной инфраструктуры.

Ранее железнодорожная администрация Казахстана, обслуживающая ближайшую рядом с месторождением крупнейшего российского производителя соли станцию, предупредила планах временно запретить подачу порожних полувагонов в период с 24 по 30 сентября 2022 года.

Соответствующую информацию подтвердили в РЖД. Причиной назвали скопление таких полувагонов «чужих железнодорожных администраций на магистральной сети КТЖ». Власти Казахстана уточнили, что ограничения будут сняты, как только ситуация нормализуется.

Как отмечает РБК со ссылкой на зампреда правления ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, этот запрет может грозить остановкой производства и поставок с месторождения «Руссоли». При этом российская компания поставляет около 42% всей пищевой соли на отечественный рынок и около 40% технической.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) сообщала, что российские грузовики с товарами из Европы задерживают в Казахстане.