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Врач Кашух заявила, что оптимальная влажность воздуха в помещении составляет от 40 до 60%

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Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух заявила, что оптимальная влажность воздуха в помещении составляет от 40 до 60%.
Врач Кашух заявила, что оптимальная влажность воздуха в помещении составляет от 40 до 60%
  • Gettyimages.ru

«Воздух, чрезмерно насыщенный влагой, — это благоприятная среда для размножения плесени и пылевых клещей, которые могут вызвать кожные заболевания и аллергическую реакцию у человека. Это состояние особенно опасно для больных астмой», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, слишком влажный воздух в сочетании с высокой температурой нарушает терморегуляцию организма, что негативно отражается на здоровье сердца и сосудов.

Кашух советует контролировать работу увлажнителей воздуха, сверяясь с показаниями гигрометра и общим самочувствием.

«Увлажнители воздуха являются полезным прибором, но только при условии правильного использования», — добавила эксперт.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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