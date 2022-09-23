Инфекционист Ртищев прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон»

Врач-педиатр, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Алексей Ртищев прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».

«Вариант «омикрон», начавший активно циркулировать в мире с конца 2021 года, продолжает превалировать и по сей день», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, статистика и сравнительные исследования показывают, что «омикрон» реже приводит к госпитализации.

«С появлением «омикрона» пандемия разделилась на две части. И нынешний COVID-19 имеет целый ряд отличий, что обусловлено несколько иным поведением этого штамма в организме человека», — добавил Ртищев.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.