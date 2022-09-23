Терапевт Старостина перечислила причины постоянной усталости

Врач-терапевт Lahta Clinic Софья Старостина перечислила причины постоянной усталости.

«Причинами такого состояния могут быть анемия, дефицит витамина D, болезни щитовидной железы, мигрень, болезни ЖКТ, сердечно-сосудистые заболевания и много чего ещё, но зачастую причины постоянной усталости кроются в переоценке своих возможностей», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в последнем случае нужен отдых, отпуск, полноценный сон и рациональное питание.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.