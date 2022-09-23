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В СВР назвали нервной реакцию Запада на референдумы по статусу освобождённых территорий

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Референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях вызывают «крайне нервную, истеричную» реакцию в странах НАТО и Евросоюза, сообщает пресс-бюро СВР.
В СВР назвали нервной реакцию Запада на референдумы по статусу освобождённых территорий
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, в СВР, в частности, сделали акцент на заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Он сообщил о подготовке Брюсселем новых антироссийских санкций, в том числе в отношении «всех причастных» к организации голосования.

«Однако тем самым Боррель выдал истинное отношение западного правящего класса к демократии: он ненавидит народное волеизъявление», — говорится в сообщении.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.

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