Референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях вызывают «крайне нервную, истеричную» реакцию в странах НАТО и Евросоюза, сообщает пресс-бюро СВР.

Как пишет РИА Новости, в СВР, в частности, сделали акцент на заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Он сообщил о подготовке Брюсселем новых антироссийских санкций, в том числе в отношении «всех причастных» к организации голосования.

«Однако тем самым Боррель выдал истинное отношение западного правящего класса к демократии: он ненавидит народное волеизъявление», — говорится в сообщении.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.