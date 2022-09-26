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В Роспатенте рассказали о росте числа заявок на изобретения в области фармацевтики

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Анастасия Румянцева
За период с января по август текущего года отечественными разработчиками было подано 478 заявок на изобретения в области фармацевтики. Об этом RT рассказали в пресс-службе Роспатента.
В Роспатенте рассказали о росте числа заявок на изобретения в области фармацевтики
  • РИА Новости

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост числа заявок от отечественных разработчиков в этой области.

«За период с января по август 2022 года отечественными разработчиками подано 478 заявок на изобретение в области фармацевтики. Положительная динамика в объёме заявок от отечественных разработчиков по сравнению с 2021 годом увеличилась на 12%», — отметили в ведомстве.

Кроме того, как пояснили специалисты, наибольшую активность по состоянию на август 2022 года проявляют изобретатели из вузов и фармпроизводители.

Также, как ранее сообщали в ведомстве, начиная с февраля втрое возросло число заявок на антибактериальные препараты, включая препараты широкого спектра действия и направленные на лечение туберкулёза.

В июле в Роспатенте назвали основные сферы изобретений российских учёных.

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