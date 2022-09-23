Песков: кабмин прорабатывает вопрос о возможной кредитной амнистии для мобилизованных
- РИА Новости
«Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства, экономический сектор, очень важно там всё просчитать. Пока позиция чёткая не сформирована», — заявил он в ответ на вопрос о позиции Кремля по поводу возможности кредитных каникул для мобилизованных граждан.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России в приоритетном порядке примут решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных.
Депутат Виталий Милонов предложил ввести «кредитную амнистию» для участников специальной военной операции на Украине.