Песков: кабмин прорабатывает вопрос о возможной кредитной амнистии для мобилизованных

Правительство прорабатывает вопрос о возможной кредитной амнистии для мобилизованных граждан, чёткой позиции на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства, экономический сектор, очень важно там всё просчитать. Пока позиция чёткая не сформирована», — заявил он в ответ на вопрос о позиции Кремля по поводу возможности кредитных каникул для мобилизованных граждан.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России в приоритетном порядке примут решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных.

Депутат Виталий Милонов предложил ввести «кредитную амнистию» для участников специальной военной операции на Украине.