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Депутат ГД Милонов призвал ввести кредитную амнистию для участников СВО

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RT
Депутат Виталий Милонов предложил ввести кредитную амнистию для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Копия обращения на имя председателя правительства Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.
Депутат ГД Милонов призвал ввести кредитную амнистию для участников СВО
  • РИА Новости

В настоящее время в России проводится частичная мобилизация, напомнил парламентарий. Между тем многие граждане, подлежащие призыву, несут кредитную нагрузку, пояснил он.

По словам Милонова, данный фактор вызывает у мобилизуемых соотечественников «обеспокоенность за финансовое будущее себя и своих семей».

Как подчеркнул депутат, правительством, а также Госдумой прорабатываются меры по внедрению в финансовой сфере нашей страны практики кредитных каникул и государственных трудовых гарантий для граждан, подлежащих призыву.

«В то же время, учитывая уникальность исторического момента, прошу вас оценить возможность применения полной кредитной амнистии к гражданам, которые проходят воинскую службу в рядах ВС России (а также иных военизированных образованиях, в том числе в ополчении и Народной милиции ДНР и ЛНР) и принимают непосредственное участие в специальной военной операции на Украине», — говорится в тексте обращения.

Ранее Милонов рассказал, почему написал заявление о добровольной мобилизации.

В Центральном банке России также заявили, что близкие родственники могут обратиться в банк за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан.

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