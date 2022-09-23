Депутат ГД Милонов призвал ввести кредитную амнистию для участников СВО

Депутат Виталий Милонов предложил ввести кредитную амнистию для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Копия обращения на имя председателя правительства Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.

В настоящее время в России проводится частичная мобилизация, напомнил парламентарий. Между тем многие граждане, подлежащие призыву, несут кредитную нагрузку, пояснил он.

По словам Милонова, данный фактор вызывает у мобилизуемых соотечественников «обеспокоенность за финансовое будущее себя и своих семей».

Как подчеркнул депутат, правительством, а также Госдумой прорабатываются меры по внедрению в финансовой сфере нашей страны практики кредитных каникул и государственных трудовых гарантий для граждан, подлежащих призыву.

«В то же время, учитывая уникальность исторического момента, прошу вас оценить возможность применения полной кредитной амнистии к гражданам, которые проходят воинскую службу в рядах ВС России (а также иных военизированных образованиях, в том числе в ополчении и Народной милиции ДНР и ЛНР) и принимают непосредственное участие в специальной военной операции на Украине», — говорится в тексте обращения.

Ранее Милонов рассказал, почему написал заявление о добровольной мобилизации.

В Центральном банке России также заявили, что близкие родственники могут обратиться в банк за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан.