ЦБ: родственники могут обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан

Близкие родственники могут обратиться в банк за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан, заявили в Центральном банке России.

Об этом сообщает ТАСС.

«Обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных лиц могут и их близкие родственники (супруги, родители, дети, усыновители, братья, сёстры, дедушки, бабушки, внуки)», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ отметили, что кредиторы и бюро кредитных историй не должны считать реструктуризацию основанием для ухудшения кредитной истории.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России в приоритетном порядке примут решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных.