Юрист рассказала, можно ли вернуть лекарства в аптеку

Юрист, заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина рассказала в беседе с RT, можно ли вернуть лекарства в аптеку.

«Принято считать, что купленные лекарства не подлежат возврату в аптеку. Во многих фармацевтических учреждениях даже имеются специальные объявления на этот счёт. В целом это действительно так, но есть и исключения», — отметила Касаткина.

Она уточнила, что в соответствии с постановлением правительства, утвердившим Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, приобретённые гражданами лекарственные препараты надлежащего качества не подлежат возврату или обмену.

«Но одна из ключевых фраз в этой формулировке — «надлежащего качества». И если, например, с продуктами питания факт «некачественности» установить и доказать довольно просто, то с медикаментами ситуации сложнее», — уточнила юрист.

Так, она подчеркнула, что товар ненадлежащего качества — это товар, имеющий «недостаток» или «существенный недостаток».

В случае с лекарственными препаратами недостатками, согласно пояснениям Роспотребнадзора, можно считать истекший срок годности, отсутствие обязательной информации, несовпадение серии и сроков годности на упаковке и препарате, отсутствие инструкции по применению препарата; несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям препарата; наличие в упаковке брака — сколы, негерметичность, смазанная полиграфия, объяснила юрист.

Кроме того, в отношении возврата лекарственных препаратов действуют ещё и другие нормы российского законодательства, отметила Касаткина.

«Покупатель вправе вернуть товар в аптеку, если был нарушен порядок отпуска лекарственных препаратов, предусмотренный нормативно-законодательными актами, а именно: рецептурный препарат продан без рецепта. Кроме того, возврат возможен при ошибке со стороны фармацевта в наименовании товара, или в дозировке лекарственного средства, или в его форме», — уточнила юрист.

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