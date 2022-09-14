Юрист Соловьёв дал советы в случае отказа магазина возвращать деньги за товар

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, как поступить, если магазин не вернул деньги за товар, от которого вы отказались.

Соловьёв напомнил о существовании перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену.

«В нём много позиций, среди которых предметы личной гигиены, парфюмерия, лекарства, трикотажные изделия, ювелирная продукция», — заявил собеседник RT.

Эксперт предупредил, что товары из этого списка стоит покупать обдуманно, так как продавец будет иметь полное право отказать как в обмене, так и в возврате денег.

Если говорить о непродовольственных товарах, не входящих в указанный перечень, то права потребителя при обнаружении в товаре недостатков регулирует ст. 18 федерального закона «О защите прав потребителя», напомнил юрист.

«Если вы обнаружили в товаре недостатки и они не были оговорены продавцом, то вы имеете право потребовать замены на товар этой же или другой марки с перерасчётом цены, безвозмездного устранения недостатков товара, отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы», — добавил он.

Соловьёв подчеркнул, что обмен проводится, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также есть товарный чек.

Специалист пояснил, что если торговая точка отказывается возвращать денежные средства, а все условия были соблюдены, то необходимо обратиться с письменной претензией к руководителю торговой организации, в которой изложить все обстоятельства покупки и причины возврата.

«При отсутствии положительного разрешения конфликта необходимо подготовить соответствующее заявление в региональную инспекцию по торговле и защите прав потребителей. Если же и эти действия не приведут к желаемому результату, то стоит готовить исковое заявление в суд, к которому приложить все документы, а также переписку с торговой организацией и государственными контрольными органами», — рассказал юрист.

При этом если торговая организация прекратила свою деятельность в России, то в таком случае потребителям имеет смысл объединиться для подачи коллективного иска, заявил Соловьёв.

«В суд общей юрисдикции может обратиться группа от 20 человек, а для рассмотрения дела в арбитраже достаточно пяти истцов. При этом должны быть соблюдены четыре условия: наличие общего ответчика, единый предмет спора, то есть нарушены однородные права и интересы, есть схожие фактические обстоятельства дела, выбран одинаковый способ защиты прав группы лиц», — объяснил эксперт.

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