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Юрист Виноградов рассказал, как отозвать свои персональные данные из организаций

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Анастасия Румянцева
Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал в беседе с RT, как отозвать свои персональные данные из банков и других организаций.
Юрист Виноградов рассказал, как отозвать свои персональные данные из организаций
  • Gettyimages.ru

По словам Виноградова, федеральным законом «О персональных данных» предусмотрено право для любого человека отозвать данное ранее согласие на их обработку.

«Сделать это можно в любой момент без необходимости обоснования своего решения. Для этого нужно подать заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных в свободной форме. Передать документ в организацию можно лично: обязательно составляется заявление в двух экземплярах — на одном из них учреждение при приёме поставит отметку о получении. Также бумаги можно отправить заказным письмом с уведомлением», — пояснил специалист.

Если речь идёт об отзыве согласия на использование личной информации, которое гражданин дал на сайте, то и заявление можно направить по электронной почте или через форму обратной связи, добавил собеседник RT.

«Главное — официально зафиксировать дату получения оператором обращения: именно с этого момента будет отсчитываться период, в течение которого организация должна прекратить работу с личной информацией. Этот период равняется 30 дням. В этот же срок оператор должен уничтожить или обеспечить уничтожение информации. Проверить добросовестность и честность оператора персональных данных довольно просто, и у каждого гражданина есть такое право. Достаточно отправить соответствующий запрос в организацию», — подчеркнул профессор.

Как рассказал Виноградов, если ответ не поступил или оператор не выполнил требование без имеющихся законных оснований, можно обратиться с жалобой в Роскомнадзор.

При этом закон предусматривает продление этого срока в случае, если это необходимо для исполнения норм действующего законодательства.

«В первую очередь это касается банков, которые хранят личную информацию о клиентах не менее пяти лет со дня прекращения отношений. То есть если даже клиент написал заявление, то его данные не будут удалены и могут быть выданы по запросу суда, прокуратуры и иных уполномоченных учреждений», — добавил эксперт.

Кроме того, оператор персональных данных может продолжить работу с личной информацией гражданина даже при отзыве последним своего согласия в отдельных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

Например, речь идёт о судах при участии гражданина в судопроизводстве, приставах при исполнении судебного акта, государственных органах при исполнении своих полномочий.

«Таким образом, отозвать свои индивидуальные сведения из обработки точечно, из конкретного учреждения несложно — для этого федеральный закон даёт достаточно большое поле возможностей. Однако главное в этом — понимать и помнить, какой конкретно организации и когда вы давали согласие, что в современных условиях сделать бывает затруднительно», — заключил собеседник RT.

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