военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Заслуженный юрист Соловьёв назвал способы ускорить погашение ипотеки

Короткая ссылка
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, как погасить жилищный кредит в более короткие сроки.
Заслуженный юрист Соловьёв назвал способы ускорить погашение ипотеки
  • Gettyimages.ru
  • © Rob Daly

Как отметил эксперт, один из способов — использование материнского капитала.

«Напомню, что начиная с 2020 года материнский капитал полагается семьям уже с первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020-го. Полученную сумму можно направить на частичное досрочное погашение ипотеки», — заявил специалист.

Также существует возможность оформить налоговый вычет, напомнил собеседник RT.

«Он однократный, однако полагается всем, кто приобрёл жильё. Максимальная сумма такого вычета при ипотеке составит 260 тыс. рублей за дом или квартиру и 390 тыс. рублей — за проценты, уплаченные банку», — подчеркнул юрист.

Кроме того, можно увеличить ежемесячные выплаты, установленные графиком платежей банку.

Соловьёв добавил, что стоит проверить, не подпадает ли заёмщик под действие федеральных и региональных социальных программ, направленных в том числе на помощь молодым семьям, опекунам, семьям с низкими доходами.

Как пояснил юрист, если у гражданина есть личные сбережения, которые не приносят дохода, или сбережения, которые находятся на депозитном счёте в банке, то гораздо выгоднее для достижения лучшего финансового результата и оптимизации расходов вложить их в уменьшение основного долга по ипотеке.

Ранее в Гильдии риелторов объяснили планы по ужесточению требований к ипотеке с низким взносом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить