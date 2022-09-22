Заслуженный юрист Соловьёв назвал способы ускорить погашение ипотеки

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, как погасить жилищный кредит в более короткие сроки.

Как отметил эксперт, один из способов — использование материнского капитала.

«Напомню, что начиная с 2020 года материнский капитал полагается семьям уже с первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020-го. Полученную сумму можно направить на частичное досрочное погашение ипотеки», — заявил специалист.

Также существует возможность оформить налоговый вычет, напомнил собеседник RT.

«Он однократный, однако полагается всем, кто приобрёл жильё. Максимальная сумма такого вычета при ипотеке составит 260 тыс. рублей за дом или квартиру и 390 тыс. рублей — за проценты, уплаченные банку», — подчеркнул юрист.

Кроме того, можно увеличить ежемесячные выплаты, установленные графиком платежей банку.

Соловьёв добавил, что стоит проверить, не подпадает ли заёмщик под действие федеральных и региональных социальных программ, направленных в том числе на помощь молодым семьям, опекунам, семьям с низкими доходами.

Как пояснил юрист, если у гражданина есть личные сбережения, которые не приносят дохода, или сбережения, которые находятся на депозитном счёте в банке, то гораздо выгоднее для достижения лучшего финансового результата и оптимизации расходов вложить их в уменьшение основного долга по ипотеке.

Ранее в Гильдии риелторов объяснили планы по ужесточению требований к ипотеке с низким взносом.