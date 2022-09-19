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В Гильдии риелторов объяснили планы по ужесточению требований к ипотеке с низким взносом

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Анастасия Белоусова
Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с RT прокомментировал решение Центробанка России с 1 декабря ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья.
В Гильдии риелторов объяснили планы по ужесточению требований к ипотеке с низким взносом
  • РИА Новости

По словам эксперта, банкам предъявят более строгие требования при выдаче подобных кредитов.

«В этой ситуации кто-то из банков изменит условия в сторону повышения первоначального взноса, а кто-то эти программы прекратит», — считает Самойлов.

Он отметил, что с точки зрения рынка это правильное решение.

«ЦБ беспокоится по поводу устойчивости банковского сектора... Пытается принять меры, чтобы не допустить накопления значимой дефолтной массы на этом рынке», — сказал специалист.

Ранее стало известно, что ЦБ России с 1 декабря ужесточит требования к ипотеке с низким взносом на первичном рынке жилья. 

15 сентября стало известно, что правительство России перечислило ещё более 56 млрд рублей на субсидирование программ льготной ипотеки по поручению президента страны Владимира Путина.

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