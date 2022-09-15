Правительство выделило ещё более 56 млрд рублей на льготные ипотечные программы
«35 млрд рублей будет вложено в программу льготной ипотеки, свыше 16,5 млрд направят на семейную ипотеку, ещё почти 5 млрд — на дальневосточную ипотеку», — отмечается в Telegram правительства России.
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что это позволит гражданам страны «приобрести новые дома и квартиры», в то время как «строительная индустрия получит дополнительный импульс для дальнейшего развития своих проектов».
В конце июля стало известно, что правительство России направит ещё 45,5 млрд рублей на выполнение программ льготной ипотеки.