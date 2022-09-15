Правительство выделило ещё более 56 млрд рублей на льготные ипотечные программы

Правительство России перечислило ещё более 56 млрд рублей на субсидирование программ льготной ипотеки по поручению президента страны Владимира Путина.

«35 млрд рублей будет вложено в программу льготной ипотеки, свыше 16,5 млрд направят на семейную ипотеку, ещё почти 5 млрд — на дальневосточную ипотеку», — отмечается в Telegram правительства России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что это позволит гражданам страны «приобрести новые дома и квартиры», в то время как «строительная индустрия получит дополнительный импульс для дальнейшего развития своих проектов».

В конце июля стало известно, что правительство России направит ещё 45,5 млрд рублей на выполнение программ льготной ипотеки.